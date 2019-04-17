В конце апреля в Эстонии резко увеличится количество военной техники

В дислоцированной в Тапа военной бригаде уже имеются более 20 танков и около 80 бронетранспортеров. К ним должны добавиться около 200 эстонских БТРов, передают в среду, 17 апреля, утренние новости ETV+.

Накануне французы военные сообщили, что 23 апреля в военный городок Тапа прибудет подразделение из 300 солдат, 5 танков и пары десятков боевых машин. Французы должны сменить бельгийских военных, в арсенале у которых сегодня более 30 боевых машин.

В конце апреля союзники примут участие в учениях "Весенний шторм". В этом году они пройдут в Ида и Ляэне-Вирумаа, в них примут участие около 10 тысяч военных и срочнослужащих.