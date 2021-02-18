В Кохтла-Ярве в торговом центре произошел пожар

Выяснилось, что в строительном магазине загорелась касса и сложенные возле нее дрова, древесный брикет и прочий товар. Торговый центр был наполнен дымом, что затрудняло спасательные работы

По оценке спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание ленты, перемещающей товары.

Прибывшие на место медики осмотрели одного человека, который надышался дымом.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.