18.02.2021, 11:41
В Кохтла-Ярве в торговом центре произошел пожар
18 февраля в 00:25 спасатели получили вызов в расположенный на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве торговый центр Vironia.
18 февраля в 00:25 спасатели получили вызов в расположенный на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве торговый центр Vironia.
Выяснилось, что в строительном магазине загорелась касса и сложенные возле нее дрова, древесный брикет и прочий товар. Торговый центр был наполнен дымом, что затрудняло спасательные работы
По оценке спасателей, причиной возгорания стало короткое замыкание ленты, перемещающей товары.
Прибывшие на место медики осмотрели одного человека, который надышался дымом.
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