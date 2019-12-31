В Кохтла-Ярве в понедельник ощущался сильный неприятный запах. Что случилось?

Мы переадресовали вопрос читателя в пресс-службу предприятия.

"Вчера, 30 декабря станция мониторинга VKG зафиксировала на производственной территории и в ближайших окрестностях повышенное содержание сероводорода (H2S).

Производство шло в обычном режиме, отклонений в технологическом режиме не происходило, хотя производились работы по обслуживанию, которые могли оказать кратковременное влияние на качество воздуха.

Приносим извинения за возможные неудобства. Поздравляем всех с наступающим Новым годом!" - сообщила пресс-служба компании.