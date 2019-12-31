В Кохтла-Ярве в понедельник ощущался сильный неприятный запах. Что случилось?(5)
В понедельник в RusDelfi обратился обеспокоенный читатель Юрий из Кохтла-Ярве, по словам которого в городе ощущается сильный неприятный запах, который идет от завода компании Viru keemia grupp (VKG). "Что происходит?"
Как живые. Кого ученые обнаружили в якутской многолетней мерзлоте
Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети
В Германии переоборудовали только 96% старых дизельных авто
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?