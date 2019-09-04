В Кохтла-Ярве драка закончилась стрельбой из пневматического оружия
Вчера в Кохтла-Ярве произошел инцидент, в ходе которого молодой человек в пылу ссоры выстрелил несколько раз в другого из пневматического оружия.
Вчера в Кохтла-Ярве произошел инцидент, в ходе которого молодой человек в пылу ссоры выстрелил несколько раз в другого из пневматического оружия.
"3 сентября полиции сообщили о конфликте на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где между собой повздорили двое 17-летних юношей", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
В ходе конфликта молодые люди сначала подрались, а затем один из них несколько раз выстрелил в другого из пневматического оружия.
Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь.
По имеющимся данным, ссора началась с того, что один юноша оскорбил девушку другого.
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