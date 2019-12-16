16.12.2019, 14:47

В коалиции раскол: депутаты EKRE остались в комиссии Рийгикогу в одиночестве

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В коалиции раскол: депутаты EKRE остались в комиссии Рийгикогу в одиночестве
Foto: Andres Putting

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудила на сегодняшнем заседании отношения Эстонии и Финляндии и приняла заявление в поддержку отношений двух соседних стран. Его не поддержали лишь два члена комиссии от Эстонской консервативной народной партии (ЕКRE), члены комиссии от других партий коалиции — "Отечества" и Центристской партии (ЦП) — были "за".

Заявление поддержали 10 членов комиссии, против были только два входящих в комиссию депутатов Рийгикогу: Руубен Каалеп и Анти Пооламетс. В то же время заявление поддержали члены комиссии от ЦП Мария Юферева-Скуратовски и Энн Ээсмаа, а также представители "Отечества" Райво Э. Тамм и Михаил Лотман.

Пооламетс сказал, что предложение членов комиссии от EKRE состояло в том, чтобы обсудить эту тему на завтрашнем заседании. "Прежде всего надо заслушать позицию Марта (Хельме — ред.), затем выслушать, какие есть по этой теме мнения и тогда, на основании более полной информации формировать мнение", — пояснил он.

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Текст заявления комиссии:

"Финляндия и финский народ исторически был для Эстонии важным союзником, партнером и другом. Мы разделяем с Финляндией одни и те же ценности по всем принципиальным вопросам.

Эстония будет развивать двусторонние отношения, которые способствуют усилению международной позиции Эстонии и наших союзников, нахождению общих интересов, совместным действиям и в итоге — укреплению международной безопасности. Хорошие и тесные отношения с Финляндией в этом контексте особо важны.

Комиссия по иностранным делам считает, что направленная против союзнической солидарности деятельность угрожает национальным интересам Эстонии.
Комиссия убеждена, что историческая дружба Эстонии и Финляндии останется крепкой, несмотря на единичные высказывания, которые в последнее время в Эстонии себе позволяет член правительства.

Комиссия осуждает эти заявления, извиняется перед премьер-министром Финляндии и перед всеми, кого они задели по эту и ту сторону залива".

Также поведение Хельме осудила депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией. Группа выступила с заявлением, в котором подчеркивает, что Эстония и Финляндия — родственные народы, разделяющие единые ценности, заботы и радости.

”Наша дружба — крепче камня. Безопасность — неделима. Экономические отношения — тесные”, — сказано в заявлении.

”Как Эстония, так и Финляндия — государства, где происхождение, пол или должность, с которой человек начал карьеру, не определяют его сущность. Этим можно гордиться, находясь по любую сторону залива.

Мы единогласно осуждаем высказывания Марта Хельме, которые подрывают дружбу и союзнические отношения. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы и в дальнейшем поддерживать хорошие отношения.

Мы приветствуем вступление в должность премьер-министра Санны Марин и правительства Финляндии и от имени депутатской группы желаем успеха во всех начинаниях”, — сказано в заявлении.

Председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией Таави Рыйвас направил заявление депутатской группе Эдускунты по парламентским связям с Эстонией.

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией
Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром, и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

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