В коалиции раскол: депутаты EKRE остались в комиссии Рийгикогу в одиночестве

Комиссия по иностранным делам считает, что направленная против союзнической солидарности деятельность угрожает национальным интересам Эстонии.
Комиссия убеждена, что историческая дружба Эстонии и Финляндии останется крепкой, несмотря на единичные высказывания, которые в последнее время в Эстонии себе позволяет член правительства.
Комиссия осуждает эти заявления, извиняется перед премьер-министром Финляндии и перед всеми, кого они задели по эту и ту сторону залива".
Также поведение Хельме осудила депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией. Группа выступила с заявлением, в котором подчеркивает, что Эстония и Финляндия — родственные народы, разделяющие единые ценности, заботы и радости.
”Наша дружба — крепче камня. Безопасность — неделима. Экономические отношения — тесные”, — сказано в заявлении.
”Как Эстония, так и Финляндия — государства, где происхождение, пол или должность, с которой человек начал карьеру, не определяют его сущность. Этим можно гордиться, находясь по любую сторону залива.
Мы единогласно осуждаем высказывания Марта Хельме, которые подрывают дружбу и союзнические отношения. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы и в дальнейшем поддерживать хорошие отношения.
Мы приветствуем вступление в должность премьер-министра Санны Марин и правительства Финляндии и от имени депутатской группы желаем успеха во всех начинаниях”, — сказано в заявлении.
Председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией Таави Рыйвас направил заявление депутатской группе Эдускунты по парламентским связям с Эстонией.
Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией
Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.
Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром, и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.
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