В коалиции раскол: депутаты EKRE остались в комиссии Рийгикогу в одиночестве

Заявление поддержали 10 членов комиссии, против были только два входящих в комиссию депутатов Рийгикогу: Руубен Каалеп и Анти Пооламетс. В то же время заявление поддержали члены комиссии от ЦП Мария Юферева-Скуратовски и Энн Ээсмаа, а также представители "Отечества" Райво Э. Тамм и Михаил Лотман.

Пооламетс сказал, что предложение членов комиссии от EKRE состояло в том, чтобы обсудить эту тему на завтрашнем заседании. "Прежде всего надо заслушать позицию Марта (Хельме — ред.), затем выслушать, какие есть по этой теме мнения и тогда, на основании более полной информации формировать мнение", — пояснил он.

Текст заявления комиссии:

"Финляндия и финский народ исторически был для Эстонии важным союзником, партнером и другом. Мы разделяем с Финляндией одни и те же ценности по всем принципиальным вопросам.

Эстония будет развивать двусторонние отношения, которые способствуют усилению международной позиции Эстонии и наших союзников, нахождению общих интересов, совместным действиям и в итоге — укреплению международной безопасности. Хорошие и тесные отношения с Финляндией в этом контексте особо важны.