13.03.2020, 20:37

В Клинике ТУ обнаружен коронавирус. Учреждение приостанавливает оказание услуг планового лечения

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Tartu Ülikooli Kliinikumi hoone
Tartu Ülikooli Kliinikumi hooneFoto: Anni Õnneleid

Коронавирус диагностирован у одного из работников Клиники Тартуского университета. Сообщается, что он не контактировал с пациентами и находится на домашнем лечении.

Клиника заверяет, что все необходимые меры приняты и люди, которые имели с зараженным контакт, оповещены.

Кризисная комиссия рекомендовала руководству клиники прервать оказание услуг планового лечения, что и будет сделано.

Недавно правительство сообщило о 79 выявленных случаев.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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