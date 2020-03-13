В Клинике ТУ обнаружен коронавирус. Учреждение приостанавливает оказание услуг планового лечения

Коронавирус диагностирован у одного из работников Клиники Тартуского университета. Сообщается, что он не контактировал с пациентами и находится на домашнем лечении.
Клиника заверяет, что все необходимые меры приняты и люди, которые имели с зараженным контакт, оповещены.
Кризисная комиссия рекомендовала руководству клиники прервать оказание услуг планового лечения, что и будет сделано.
Недавно правительство сообщило о 79 выявленных случаев.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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