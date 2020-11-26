В Клинике ТУ красный уровень опасности: в родильном отделении находился больной коронавирусом отец

С 25 ноября в Клинике ТУ действует красный уровень опасности, сообщили в клинике Delfi и подтвердили, что в родильном отделении действительно находился больной коронавирусом отец

Хотя в родильном отделении соблюдались все правила, использовались средства личной защиты и никто из сотрудников не заразился, клиника решила отправить контактировавших с инфицированным мужчиной сотрудников на самоизоляцию. Пациенты также не заразились.

Руководитель гинекологического отделения клиники Тартуского университета Хелле Карро отметила, что важно предоставить безопасную среду не только для пациентов, но и для персонала — акушерская помощь должна всегда оставаться доступной.

В связи с этим теперь всем роженицам и их сопровождающим лицам будет делаться тест на коронавирус. Если для рожениц он бесплатный, то для сопровождающих он будет стоит 21 евро. Сопровождающее лицо может присутствовать при родах, но в семейную палату его не допустят.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!