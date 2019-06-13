В Кивиыли и Нарве установлены новые посылочные автоматы

В этом году транспортное и логистическое предприятие DPD увеличит количество своих посылочных автоматов в Эстонии почти вполовину: за год будут установлены 32 новых автомата, после чего у предприятия в нашей стране окажутся 114 посылочных автоматов. Также в Эстонии есть 40 магазинов, где можно получать доставленные DPD посылки.

”В прошлом году мы завершили установку 50 новых посылочных автоматов в ноябре, а в этом году сможем начать устанавливать автоматы уже в мае. Выбирая места расположения, мы исходим из того, где именно в новых автоматах наиболее значительная потребность, а также учитываем отзывы клиентов, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Разумеется, мы добавим в свою сеть несколько небольших населенных пунктов, а также увеличим присутствие в крупных городах”.

Производителем посылочных автоматов является давний партнер DPD из Австрии, который также постоянно их совершенствует. Например, в последних обновлениях изменили расположение шкафов и их количество, у главной консоли появилась полка, куда на время оформления можно с удобством поставить свою посылку, изменился угол наклона карточного терминала, а также были выполнены прочие небольшие улучшения, призванные сделать автомат удобнее и эффективнее как для клиентов, так и для курьеров.