В Кивиыли и Нарве установлены новые посылочные автоматы
Предприятие DPD сообщило об установке новых посылочных автоматов. Они уже работают в Нарве в Tiimanni Maxima XX и в Кивиыли возле центра K5.
Предприятие DPD сообщило об установке новых посылочных автоматов. Они уже работают в Нарве в Tiimanni Maxima XX и в Кивиыли возле центра K5.
В этом году транспортное и логистическое предприятие DPD увеличит количество своих посылочных автоматов в Эстонии почти вполовину: за год будут установлены 32 новых автомата, после чего у предприятия в нашей стране окажутся 114 посылочных автоматов. Также в Эстонии есть 40 магазинов, где можно получать доставленные DPD посылки.
”В прошлом году мы завершили установку 50 новых посылочных автоматов в ноябре, а в этом году сможем начать устанавливать автоматы уже в мае. Выбирая места расположения, мы исходим из того, где именно в новых автоматах наиболее значительная потребность, а также учитываем отзывы клиентов, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Разумеется, мы добавим в свою сеть несколько небольших населенных пунктов, а также увеличим присутствие в крупных городах”.
Производителем посылочных автоматов является давний партнер DPD из Австрии, который также постоянно их совершенствует. Например, в последних обновлениях изменили расположение шкафов и их количество, у главной консоли появилась полка, куда на время оформления можно с удобством поставить свою посылку, изменился угол наклона карточного терминала, а также были выполнены прочие небольшие улучшения, призванные сделать автомат удобнее и эффективнее как для клиентов, так и для курьеров.
Как показало последнее заказанное DPD исследование, в сравнении с другими услугами жители Эстонии чаще всего пользуются именно посылочными автоматами (80% респондентов), тогда как жители Латвии на данный момент предпочитают заказывать посылки на дом, а посылочные автоматы остаются на втором месте (45% респондентов). В Литве посылки предпочитают получать в почтовых автоматах 42% совершающих покупки онлайн.
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