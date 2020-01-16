16.01.2020, 16:27

В Кесклинне выбрали самые красивые рождественские витрины


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В Кесклинне выбрали самые красивые рождественские витрины
Лучшая витрина

Вчера завершился традиционный конкурс Управы района Кесклинн, в ходе которого были определены наиболее красиво украшенные витрины и фасады зданий района. Победителем стала витрина магазина Labora на улице Вене.

В отличие от прошлых лет, когда победителей выбирала специальная комиссия, в этом году наиболее красивые витрины Кесклинна были выбраны путем народного голосования. На момент завершения голосования вчера днем больше всего голосов собрали:

Магазин Labora фирмы Tallinna Paberikoda по адресу Вене 18, получивший 530 голосов

Кафе Tassikoogid по адресу Олевимяги 11 (занимало призовые места и в прошлые годы), получившее 421 голос

Украшенная студентами Художественной академии витрина торгового центра Solaris по адресу бульвар Эстония 9, получившая 373 голоса

”Управа района Кесклинн проводит конкурс рождественских витрин уже 20 лет и в нем принимают участие около сотни предприятий района. Мы очень благодарны им за то, что они помогают сделать городское пространство ярким и привлекательным. В этом году мы хотели бы поблагодарить также активных горожан, которые отдали свой голос и помогли определить победителя. Голосование получилось напряженным, о чем готовит, например, тот факт, что лидировавшая долгое время витрина по адресу Виру 3 в итоге заняла с 367 голосами четвертое место”, — подвел итог старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В этом году среди всех фотографий путем народного голосования в Facebook, которое продлилось с 30 декабря до 15 января, были выбраны три наиболее популярных. Предприятия, занявшие в конкурсе три первых места, получат денежные премии размером 600, 400 и 250 евро.

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