В Кесклинне выбрали самые красивые рождественские витрины

”Управа района Кесклинн проводит конкурс рождественских витрин уже 20 лет и в нем принимают участие около сотни предприятий района. Мы очень благодарны им за то, что они помогают сделать городское пространство ярким и привлекательным. В этом году мы хотели бы поблагодарить также активных горожан, которые отдали свой голос и помогли определить победителя. Голосование получилось напряженным, о чем готовит, например, тот факт, что лидировавшая долгое время витрина по адресу Виру 3 в итоге заняла с 367 голосами четвертое место”, — подвел итог старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В этом году среди всех фотографий путем народного голосования в Facebook, которое продлилось с 30 декабря до 15 января, были выбраны три наиболее популярных. Предприятия, занявшие в конкурсе три первых места, получат денежные премии размером 600, 400 и 250 евро.