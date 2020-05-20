В Кесклинне снова можно арендовать электросамокаты

”Мы заключили договор с фирмой Comodule, известной под торговой маркой Tuul, чтобы вновь запустить в Кесклинне услугу аренды электрических самокатов. Мы дали им возможность начиная с сегодняшнего дня размещать электрические самокаты в определенных местах на городской земле. Сначала мы выделили те же места, что и в прошлом году. В будущем их может стать больше”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Comodule OÜ получит в использование 21 место. Размер каждого места 1,3 м2. Аренда электрических самокатов будет осуществляться с 6.00 до 23.00. На ночь все самокаты будут убираться с площадок, а утром вновь размещаться. Фирма обязана дезинфицировать самокаты перед их размещением на площадках по утрам. Кроме этого, фирма обязана оповещать о возрастном ограничении на пользование самокатом — 16 лет. Допустимая предельная скорость электросамокатов как правило будет составлять 20 км/ч. На улице Рейди она составит 25 км/ч и в Старом городе 15 км/ч.

”Для нас очень важна безопасность пользователей электросамокатов и других участников движения, прежде всего пешеходов. Поэтому мы выдвинули фирме ряд условий и попросили в течение месяца после завершения договора предоставить письменный анализ тех вопросов, которые возникли в связи с арендой и использованием самокатов”, — добавила Аус.

В ближайшее время Управа района Кесклинн планирует заключить аналогичный договор с фирмой Prime.Bike OÜ. Также идут переговоры с предприятием Bolt Operations OÜ.

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