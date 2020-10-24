В Кесклинне начинает работу виртуальная школа для родителей

”Цель школы заключается в том, чтобы поддержать родителей и помочь им укрепить заботливые отношения с ребенком. Мы хотим создать среду, в которой родители и дети поддерживают, понимают и вдохновляют друг друга. В школу приглашаются все родители, которые хотят получить знания и практические навыки по созданию и поддержанию хороших семейных отношений”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Лекции пройдут в виртуальном формате и участие в них бесплатное. Целевой группой проекта являются родители учеников 7-12 классов, обучающихся в Кесклинне. Однако в проекте могут участвовать все желающие. Больше информации о проекте можно получить на страничке Управы района Кесклинн в Facebook. Рабочий язык проекта — эстонский.

”Мы думали о создании школы для родителей уже в течение нескольких лет и теперь смогли ее запустить в сотрудничестве с Управой района Кесклинн. В школе можно будет получить обзор различных тем, который будет полезен каждому родителю на протяжении периода, когда его ребенок ходит в школу. В школе основной упор будет сделан не только на детях, но и на том, что значит быть родителем”, — сказала директор Кадриоргской немецкой гимназии Имби Вийсма.

В Кесклинне осуществляется несколько проектов, направленных на родителей. Детские сады принимают участие в программе ”Чудесные годы”, а в доме Хопнера работает своя школа для родителей, в которой проходят лекции на эстонском и русском языке.

Виртуальную школу для родителей поддерживают Министерство юстиции, а также программы Европейского экономической зоны и Норвегии.

Программа лекций:

28.10 — Родитель как поддержка для детей. Мерит Лаге (психотерапевт).

18.11 — Роль отца в воспитании ребенка. Танель Яппинен (ментор по воспитанию).

02.12 — Поддержка душевного здоровья ребенка. Анна Хаасма (клинический психолог-психотерапевт).Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.