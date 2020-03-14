В Кейла зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Вчера, 13 марта, был подтвержден первый положительный диагноз коронавируса COVID-19 у жителя Кейла, сообщается на странице города Кейла в Facebook.
Вчера, 13 марта, был подтвержден первый положительный диагноз коронавируса COVID-19 у жителя Кейла, сообщается на странице города Кейла в Facebook.
Этот человек не связан с городскими учреждениями Кейла, в том числе с детскими учреждениями. Случаем занимаются семейный врач и Департамент здоровья.
Кризисная комиссия города Кейла отправила в Департамент здоровья запрос для получения дополнительной информации.
Кризисная комиссия советует соблюдать все данные для предотвращения распространения вируса рекомендации.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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