В Кейла открыли современный детсад на 200 детей

По словам вице-мэра Кейла Эйке Кяси, новый вместительный детсад был остро необходим для города, поскольку в последние 10 лет количество мест в детском саду выросло на 13% и потребность в них продолжает расти. ”Благодаря хорошей жизненной среде, близости столицы и прекрасному железнодорожному сообщению Кейла привлекателен именно для молодых семей. Прирост населения в городе по-прежнему позитивный и число отправляющихся детей в детский сад и первый класс в ближайшие годы продолжит расти. Поэтому сверхважно обеспечить качественную услугу дошкольного заведения”, — рассказывает Кяси.

Новое здание спланировано на девять групп и в этом учебном году в новом здании начнут обучение четыре обычных группы, три ясельных, одна объединенная группа и одна малая группа. По словам вице-мэра, новое здание детсада позволяет более гибко, чем ранее, комплектовать детские группы. ”Если раньше все группы в детсаду ”Мики” были объединенными, то теперь новые и просторные помещения позволяют открыть обычные группы и предложить дошкольное образование большему количеству детей”, — сказала Кяси. ”Сейчас большая нужда в ясельных группах, которые теперь осенью мы сможем открыть благодаря наличию нового здания”.

Строительство нового здания началось в июле прошлого года. Здание спроектировано архитектором Вильве Энно из Esplan OÜ.

”Мики” — это самый старый детский сад в Кейла, в мае он отметил свое 73-летие. В этом детском саду сделан акцент на изучение природоведения, а также взято направление по изучению изобразительного искусства, и ”Мики” входит в сеть детских садов, продвигающих идеи здорового образа жизни.