В Каунасе председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС обсудит бюджет ЕС с коллегами из Балтийских стран и Польши

По словам Отт, все государства, участвующие во встрече, имеют схожее мнение касательно следующего многолетнего финансового плана ЕС. ”В новом бюджете запланировано сокращение дотаций в рамках политики солидарности. Это в первую очередь связано с планами Великобритании по выходу из ЕС. По мнению Балтийских стран и Польши, важно не допустить существенного сокращения этих дотаций. Мы будем сильнее, совместно защищая эту позицию в ходе переговоров”. Она добавила, что в рамках нового многолетнего финансового плана Эстония причислена к переходным регионам, что может привести к повышению самофинансирования проектов и сокращению объемов дотаций.

На встрече председатели комиссий планируют обсудить именно ход переговоров по следующему многолетнему финансовому плану ЕС (2021–2027 гг.).

Помимо этого, планируется обсудить программу пленарного заседания комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), которое пройдет в начале декабря в Хельсинки. Большое внимание там будет уделено изменениям климата.