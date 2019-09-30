30.09.2019, 07:10

В Каунасе председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС обсудит бюджет ЕС с коллегами из Балтийских стран и Польши

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rus.delfi.ee
EST 1
Riigikogu ööistung 11.05.2016
ELAK-i esimees on Anneli OttFoto: Karli Saul

Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Аннели Отт примет участие во встрече председателей комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которая пройдет в Каунасе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Отт, все государства, участвующие во встрече, имеют схожее мнение касательно следующего многолетнего финансового плана ЕС. ”В новом бюджете запланировано сокращение дотаций в рамках политики солидарности. Это в первую очередь связано с планами Великобритании по выходу из ЕС. По мнению Балтийских стран и Польши, важно не допустить существенного сокращения этих дотаций. Мы будем сильнее, совместно защищая эту позицию в ходе переговоров”. Она добавила, что в рамках нового многолетнего финансового плана Эстония причислена к переходным регионам, что может привести к повышению самофинансирования проектов и сокращению объемов дотаций.

На встрече председатели комиссий планируют обсудить именно ход переговоров по следующему многолетнему финансовому плану ЕС (2021–2027 гг.).

Помимо этого, планируется обсудить программу пленарного заседания комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), которое пройдет в начале декабря в Хельсинки. Большое внимание там будет уделено изменениям климата.

Представители литовской стороны также представят обзор развития проекта Rail Baltica в Литве. Участники встречи ознакомятся с железнодорожным узлом в Каунасе, с которого весной Литва начала строительство первого отрезка железной дороги Rail Baltica.

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