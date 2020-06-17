В Кассисаба установлено ограничение скорости в 30 км/ч

”Создание безопасной городской среды является наших приоритетом. Поэтому вместе с Таллиннским транспортным департаментом мы детально проанализировали предложение, которое неоднократно звучало от жителей Кассисаба — снизить скорость движения на внутриквартальных дорогах микрорайона до 30 км/ч. В итоге предложение было одобрено и претворено в жизнь”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Ограничение не затрагивает магистральные дороги, а только небольшие, внутриквартальные улицы, которые являются частью жилой среды и предназначены, прежде всего, для передвижения местных жителей.

”К сожалению, внутриквартальные дороги зачастую используются и другими участниками движения, чтобы побыстрее прибыть в пункт назначения или сократить путь. Поэтому необходимо применять различные методы по успокоению движения. Кроме ограничения скорости в качестве таких методов используются дорожные пороги и приподнятые перекрестки”, — добавила Ану Аус.