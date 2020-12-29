В канун Нового года столичный общественный транспорт завершит свою работу до полуночи

31 декабря общественный транспорт Таллинна будет работать по графику рабочего дня, однако он завершит свою работу еще до полуночи - последние отправления с начальной остановки - в 23 часа.
В четверг, 31 декабря, общественный транспорт будет на основании графика движения отправляться с начальной остановки в обоих направлениях до 23.00 (включительно) и проследует до конечной остановки. После указанного времени новых отправлений с начальной остановки не будет, транспорт отправится в гараж или депо.
1 января 2021 года столичный общественный транспорт будет работать по воскресному графику.
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