В Какумяэ появится первая площадка для выгула собак
По заказу Таллиннского департамента окружающий среды и коммунального хозяйства на следующей неделе начнется строительство площадки для выгула собак на улице Вана-Раннамыйза теэ.
По заказу Таллиннского департамента окружающий среды и коммунального хозяйства на следующей неделе начнется строительство площадки для выгула собак на улице Вана-Раннамыйза теэ.
По словам старейшины района Хааберсти Андрэ Ханимяги площадка для выгула собак будет находится возле тропы здоровья на болоте Ыйсмяэ, а также является первой площадкой в этом районе. ”На площадке будут установлены пять элементов, чтобы предоставить больше возможностей для занятий и разнообразить времяпрепровождение собак”, — сказал старейшина.
Какумяэ — это в основном район частных домов, но в последние годы в этом районе также было построено большое количество квартирных домов. ”Собакам нужно двигаться, и новая площадка для выгула предоставит возможность жителям квартирных домов выгуливать безопасно своих питомцев без поводка”, — сказал старейшина. Он добавил, что согласно Таллиннским правилам содержания собак и кошек, в общественном месте собака всегда должна быть на поводке, в связи с чем новая площадка для выгула даст возможность пользователям троп обеспечить своему питомцу больше свободы. ”Без поводка можно отпускать своего питомца только на огороженных площадках”, — продолжил Ханимяги.
Строительство площадки для выгула собак на улице Вана-Раннамыйза теэ начнётся 20 июля и закончится осенью. Стоимость строительства составит 52 197,60 евро. Строящаяся в Хааберсти площадка является двадцать первой площадкой в Таллинне, на которой можно отпускать своего питомца без поводка.
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