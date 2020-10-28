В Какумяэ может быть построен частный детский сад-основная школа

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги район Какумяэ-Висмейстри-Тискри быстро развивается. Его всё больше выбирают для жизни молодые семьи. ”Три года назад в данном районе был построен первый детский сад, в который сейчас ходит более 140 ребят. Но мест меньше, чем желающих ходить в детский сад или школу недалеко от дома. Поэтому активно ищем возможности для дополнительных мест в детском саду или школе, в том числе, с помощью привлечения для решения данной проблемы частного сектора,” — объяснил старейшина.

”Таллиннский департамент городского имущества объявит в ноябре конкурс на право застройки, на который от заинтересованных предприятий ждут эскизы вместе с пояснительной запиской будущего детского сада или детского сада-основной школы и парковки, которые планируется построить на участках Тискре теэ и Тискре теэ 21а,”- сказал Ханимяги и выразил надежду, что к фазе переговоров можно будет приступить уже в начале следующего года.

Старейшина продолжил, что постройка детского сада или детского сада-основной школы могла бы проходить с октября 2022 года по апрель 2024 года. ”По заказу департамента окружающей среды и коммунального хозяйства не позднее конца 2021 года будет реконструирован участок дороги Тискре теэ между Какумяэ теэ и Тискре теэ 21, в результате которого там появится и освещение”, — добавил старейшина.