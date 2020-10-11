В какой стране мира лучше всего жить пенсионеру? Эстония попала в ТОП-25

Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, рейтинг стран был составлен на основе Глобального индекса пенсионного обеспечения, который учитывает такие показатели как уровень процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, размер государственного долга и изменения климата.

Всего в рейтинге было представлено 44 страны. Первое место заняла Исландия, на втором расположилась Швейцария, а замкнула тройку лидеров Норвегия. США расположились лишь на 16-й строчке, поднявшись за год на две позиции благодаря улучшившимся показателям качества жизни и благосостояния.

Эстонию исследователи поставили на 24-е место. Отметим, что два года назад наша страна была 27-й.

В числе худших стран для жизни на пенсии оказались Литва, Латвия и Греция, занявшие соответственно 35, 36 и 41 места. Россия заняла 38-ю строчку. Абсолютным аутсайдером рейтинга стала Индия (44 место).

Топ-10 стран можно посмотреть здесь.