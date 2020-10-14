В Кадриорге трагически погиб "один маленький милый мальчик". Кто за это ответит?

”Если у вас была информация, что дверь открыта, и вы знали, когда придут ремонтники, почему вы не зафиксировали ситуацию?”
”Я доверял профессионалам, которые побывали на месте, которые знают, как устроены двери, и которые обеспечили, чтобы дверь была безопасной”.
Радзивилл зачитывает в суде руководство Эстонского союза производителей строительных материалов: ”За подъемную дверь, в том числе за соответствующее обслуживание, ответственность несет ее владелец”.
Прийт говорит, что, к сожалению, не знаком с этим документом, а было ли передано это обязательство Arkaadia, он не знает, поскольку договор был заключен до него.
Далее очередь задавать вопросы переходит к адвокату фирмы Яанусу Техверу.
Он хочет знать, что именно Прийт сказал диспетчеру перед тем, как потянул за трос. ”Я точно не помню”, — отвечает Прийт, на что Техвер начинает цитировать материалы уголовного дела.
”Диспетчер Arkaadia Haldus сказал, чтобы я потянул за веревку, чтобы дверь перешла на свободный ход и ее можно было закрыть”.
Адвоката интересует, как Прийт трактовал данный совет.
”Поняли ли вы это так, что после того, как вы дернете за веревку, дверь упадет?”
Прийт не помнит.
”Как по-вашему, то, как упала дверь, было опасно или нет?”
”У меня нет на этот счет ни опыта, ни технических знаний”.
”Что бы случилось с человеком, который бы стоял под ней?”
”Зная, каковы были последствия на следующий день, определенно что-то трагическое”.
”Повторяю свой предыдущий вопрос. То, как упала дверь, было опасным? "
”На тот момент я не мог этого оценить”.
Дитё в шкафу: пока мать морила малышку голодом, брат ее спасал
Россиян начнут выселять. Кто может лишиться квартиры
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Бесстыдство: что творится на пляжах в Сочи