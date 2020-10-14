В Кадриорге трагически погиб "один маленький милый мальчик". Кто за это ответит?

46-летний Прийт уже десять лет входит в правление товарищества на улице Коллане, 7. Плату за это он не получает, занимаясь в свободное от основной работы — руководства транспортной фирмы — время. Свою квартиру Прийт сдал в аренду еще до несчастного случая. 14 мая 2016 года он приехал туда по делам и заметил, что дверь подземного гаража поднята и не реагирует на нажатие кнопки. Мужчина позвонил в обслуживающую фирму Arkaadia Haldus, диспетчер которой посоветовал ему потянуть за трос на потолке. Поскольку рост мужчины это позволял (1, 96 см), он потянул и дверь закрылась. Он нажал на кнопку, но дверь не двигалась.

"Я сказал диспетчеру, что все-таки надо вызвать специалистов”, — рассказал Прийт прокурору Диане Хелила на суде.

”Вы убедились, что дверь нельзя поднять?”

”Своими силами я не мог это сделать. Там негде было зацепиться”.

Мужчина проходит по делу как свидетель. По мнению прокуратуры, он все сделал правильно: как только узнал о сломанной двери, стал заниматься организацией ремонта.

В качестве обвиняемых же по данному делу проходят работники фирмы Руслан и Евгений. Отмечается, что товарищество сообщило фирме о проблемах с дверью еще осенью 2015 года. Адвокаты подсудимых Ярослав Радзивилл и Арго Кюйнемяэ упирали в суде на то, что в тот день председатель знал, что дверь может представлять опасность, но даже не вывесил предупредительную табличку. Прийт на это парировал, что дверь была закрыта и, по его оценке, опасности не представляла.

"Akraadia — профессиональная фирма по обслуживанию недвижимости. Правление квартирного товарищества не обладает технической компетенцией. Мы ждали, пока они дадут нам компетентный совет”, — сказал он.

”Вы оставили дверь закрытой. Как автовладельцы должны были въезжать в него и выезжать?”

"Насколько я понял, ремонтников должны были прислать сразу же и они должны были этим заняться”.

В воскресенье, 15 мая, жена Прийта тоже приехала в Кадриорг по делам. Она увидела, что дверь гаража открыта, и позвонила мужу. Прийт в свою очередь позвонил в фирму, где ему сказали, что сломалась какая-то деталь, которой у них не было и что рабочие вернутся в воскресенье и все исправят.