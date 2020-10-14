14.10.2020, 14:37

В Кадриорге трагически погиб "один маленький милый мальчик". Кто за это ответит?


Тармо Вахтер
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В Кадриорге трагически погиб "один маленький милый мальчик". Кто за это ответит?
Foto: Vallo Kruuser

Из-за сломанных гаражных ворот в многоквартирном доме в Кадриорге умер ребенок. На заседании суда был заслушан председатель квартирного товарищества, пишет Eesti Ekspress.

46-летний Прийт уже десять лет входит в правление товарищества на улице Коллане, 7. Плату за это он не получает, занимаясь в свободное от основной работы — руководства транспортной фирмы — время. Свою квартиру Прийт сдал в аренду еще до несчастного случая. 14 мая 2016 года он приехал туда по делам и заметил, что дверь подземного гаража поднята и не реагирует на нажатие кнопки. Мужчина позвонил в обслуживающую фирму Arkaadia Haldus, диспетчер которой посоветовал ему потянуть за трос на потолке. Поскольку рост мужчины это позволял (1, 96 см), он потянул и дверь закрылась. Он нажал на кнопку, но дверь не двигалась.

"Я сказал диспетчеру, что все-таки надо вызвать специалистов”, — рассказал Прийт прокурору Диане Хелила на суде.

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”Вы убедились, что дверь нельзя поднять?”

”Своими силами я не мог это сделать. Там негде было зацепиться”.

Мужчина проходит по делу как свидетель. По мнению прокуратуры, он все сделал правильно: как только узнал о сломанной двери, стал заниматься организацией ремонта.

В качестве обвиняемых же по данному делу проходят работники фирмы Руслан и Евгений. Отмечается, что товарищество сообщило фирме о проблемах с дверью еще осенью 2015 года. Адвокаты подсудимых Ярослав Радзивилл и Арго Кюйнемяэ упирали в суде на то, что в тот день председатель знал, что дверь может представлять опасность, но даже не вывесил предупредительную табличку. Прийт на это парировал, что дверь была закрыта и, по его оценке, опасности не представляла.

"Akraadia — профессиональная фирма по обслуживанию недвижимости. Правление квартирного товарищества не обладает технической компетенцией. Мы ждали, пока они дадут нам компетентный совет”, — сказал он.

”Вы оставили дверь закрытой. Как автовладельцы должны были въезжать в него и выезжать?”

"Насколько я понял, ремонтников должны были прислать сразу же и они должны были этим заняться”.

В воскресенье, 15 мая, жена Прийта тоже приехала в Кадриорг по делам. Она увидела, что дверь гаража открыта, и позвонила мужу. Прийт в свою очередь позвонил в фирму, где ему сказали, что сломалась какая-то деталь, которой у них не было и что рабочие вернутся в воскресенье и все исправят.

”Если у вас была информация, что дверь открыта, и вы знали, когда придут ремонтники, почему вы не зафиксировали ситуацию?”

”Я доверял профессионалам, которые побывали на месте, которые знают, как устроены двери, и которые обеспечили, чтобы дверь была безопасной”.

Радзивилл зачитывает в суде руководство Эстонского союза производителей строительных материалов: ”За подъемную дверь, в том числе за соответствующее обслуживание, ответственность несет ее владелец”.

Прийт говорит, что, к сожалению, не знаком с этим документом, а было ли передано это обязательство Arkaadia, он не знает, поскольку договор был заключен до него.

Далее очередь задавать вопросы переходит к адвокату фирмы Яанусу Техверу.

Он хочет знать, что именно Прийт сказал диспетчеру перед тем, как потянул за трос. ”Я точно не помню”, — отвечает Прийт, на что Техвер начинает цитировать материалы уголовного дела.

”Диспетчер Arkaadia Haldus сказал, чтобы я потянул за веревку, чтобы дверь перешла на свободный ход и ее можно было закрыть”.

Адвоката интересует, как Прийт трактовал данный совет.

”Поняли ли вы это так, что после того, как вы дернете за веревку, дверь упадет?”

Прийт не помнит.

”Как по-вашему, то, как упала дверь, было опасно или нет?”

”У меня нет на этот счет ни опыта, ни технических знаний”.

”Что бы случилось с человеком, который бы стоял под ней?”

”Зная, каковы были последствия на следующий день, определенно что-то трагическое”.

”Повторяю свой предыдущий вопрос. То, как упала дверь, было опасным? "

”На тот момент я не мог этого оценить”.

"Вам что-нибудь известно о требованиях безопасности ворот гаража?"

”К сожалению, нет”.

Жена Прийта находилась в подвале, когда раздался хлопок. Она пошла посмотреть, что случилось, и увидела торчащие из-под ворот детские ноги. Вместе с отцом ребенка они попытались поднять дверь, то тщетно.

”Один маленький милый мальчик трагически погиб”, — говорит Прийт в суде.

Согласно экспертизе, дверь упала из-за неисправности подъемной пружины и отсутствия обязательной защиты от падения.

После трагедии квартирное товарищество на Коллане, 7 заключило договор с известным производителем дверей, который два раза в год производит обслуживание гаража.

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