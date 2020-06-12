В Кадриорге пройдут испытания беспилотного автобуса

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что в начале этой недели в городском движении началось испытание электрического автобуса на линии номер 4, а с сегодняшнего дня в Кадриорге продолжится испытание беспилотного автобуса.

”Благодаря проекту беспилотного автобуса город получит знания и компетенцию для того, чтобы в будущем сделать общественный транспорт еще более ”умным” и дружественным по отношению к окружающей среде. В свою очередь, это поддерживает цели Таллинна в качестве финалиста на титул ”Зеленая столица Европы” 2022 года, — пояснил Новиков. — Много лет назад Таллинн взял курс на дружественный к окружающей среде общественный транспорт: ремонт трамвайных путей, а также приобретение новых трамваев и автобусов — это лишь шаг в направлении крупной цели. Уже к концу лета на дорогах столицы появится сотня газовых автобусов. В течение четырех последующих лет обновится большая часть автопарка Таллинна”.

Маршрут беспилотного автобуса проляжет от по улице Вейценберги до музея Kumu, далее по улицам Мяэкалда, Койдула и Поска автобус вернется обратно на Вейценберги. Автобусные остановки находятся у кафе Katharinenthal, Кадриоргского художественного музея, возле Kumu на углу улиц Вейценберги и Мяэкалда, а также около детского музея ”Мийамилла”. В автобусе будут находиться и операторы из числа студентов робототехники Таллиннского технического университета, которые будут обеспечивать безопасную поездку и отвечать на вопросы, связанные с автобусом.

Таллиннский транспортный департамент и Таллиннский технический университет проводят тестирование самоуправляющегося автобуса в рамках проекта Sohjoa Baltic, финансируемого программой Interreg Baltic.

Наряду с Конгсбергом и Хельсинки, Таллинн является третьим городом, где испытание беспилотного автобуса проходит в течение длительного периода.