В Кадриорге открыли читательский павильон

Читательский павильон на углу улиц Койдула и Фельманни в рамках проходящего в четвертый раз фестиваля открыли исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус и руководитель Таллиннского литературного центра Маарья Вайно. Они поставили на полки павильона классические произведения эстонской литературы и подаренные Управой района Кесклинн книги, которые выбрали посетители фестиваля в прошлом году.

”Хочу сказать большое спасибо за сотрудничество жителям Кадриорга и Таллиннскому литературному центру, благодаря которым мы смогли претворить эту идею в жизнь. Хочу пожелать всем приятного чтения в павильоне, который открыт всегда и для всех, и в котором можно как взять книги на дом, так и одолжить их другим”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

К павильону ведет деревянная дорожка, для создания которой была использована рождественская ель с Ратушной площади. В павильоне в будущем также будет установлена информационная табличка, которая расскажет о литературной улице и одноименном фестивале.

В палатке Управы района Кесклинн на фестивале можно поддержать пострадавших от насилия женщин, купив вкусные вафли, деньги от которых будут переданы Таллиннскому центру поддержки женщин. Кроме благотворительности, в палатке управы можно ознакомиться с правилами сортировки мусора и закрепить новые знания в игровой форме.