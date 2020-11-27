В Кадриорге начинается ремонт улицы Поска

”В результате долгожданного ремонта улица Поска получит совершенно новый облик. Значительно улучшатся возможности передвижения пешеходов и велосипедистов, будет успокоено движение и упорядочена организация парковки. Кроме этого, будут обновлены техносети и уличное освещение, а также заменены трубы ливневой канализации. Не секрет, что улицу Поска зачастую используют для транзитного движения. Наша цель в том, чтобы в результате реконструкции улицы было успокоено движение и создано современное городское пространство, которое учитывает особенности исторического Кадриорга”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

”Ремонтные работы затронут улицу Поска на отрезке от улицы Весивярава до Нарвского шоссе, протяженностью 750 метров, отрезок улицы Весивярава, протяженностью 80 метров, и 200 метров Нарвского шоссе в сторону Кесклинна. В ходе ремонтных работ будут обновлены технологические сети улицы и уличное освещение, а также проложены канализационные трубы для отвода дождевых вод, — отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Для улучшения возможностей передвижения по улице пешеходов и велосипедистов будут созданы отдельные пешеходные и велосипедные дорожки. Пешеходные дорожки будут построены по обеим сторонам улицы. Также на улице появятся карманы для отдыха со скамейками и мусорными урнами. Двухсторонняя велосипедная дорожка будет отделена от проезжей части”.

”С точки зрения участников дорожного движения и местных жителей разумнее проводить на объекте несколько видов работ сразу. Именно поэтому вместе с дорожным ремонтом мы обновим водопроводные и канализационные трубы. Мы постараемся сделать так, чтобы перебоев с водоснабжением было как можно меньше, но, к сожалению, во время масштабных работ они неизбежны. Надеемся на понимание со стороны местных жителей, так как в результате ремонта водопровод будет работать надежнее”, — сказал руководитель проекта предприятия Tallinna Vesi Марти Ваксманн.

Для успокоения движения на перекрестках с улицами Весивярава, Виедеманни и Койдула будут построены приподнятые перекрестки. Кроме этого на улице будут установлены два дорожных холмика. Движение на улице останется односторонним. Продолжит действовать ограничение скорости в 30 км/ч. Организация парковки будет упорядочена и сделана более понятной. Также на улице Поска появятся в результате реконструкции новые зеленые насаждения. Будут посажены 20 деревьев, среди которых будут европейская липа, конский каштан и рябина.