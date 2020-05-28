В Йыхви центристы подали заявление о выражении недоверия старейшине-однопартийцу

"В связи с неспособностью волостного старейшины Макса Каура контролировать работу своих непосредственных подопечных и неоднократными решениями, наносящими вред имиджу волости, фракции Центристской партии и "Йыхви - наш дом" выражают недоверие старейшине", - зачитал заявление председатель фракции центристов в Йыхвиском волостном собрании Артур Сепперн.
Заявление подписали 11 человек - четверо из центристской и семь из фракции "Йыхви - наш дом".
В центристской фракции Йыхвиского волостного собрания состоит пять человек, всего в Йыхвиском волостном собрании работает 21 депутат. Каур возглавляет волость с апреля 2019 года.
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