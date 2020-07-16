В июне в Эстонии родилось двойняшек больше обычного

”Символично, что месяц защиты детей на этот раз порадовал многие семьи рождением близнецов. В Ида-Вирумаа родились третьи в этом году тройняшки — два мальчика и девочка. Двойняшек родилось больше обычного — если в месяц, как правило, рождается около 20 пар двойняшек, то на этот раз — целых 24: семь пар мальчиков, восемь пар девочек и девять смешанных пар,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман, поздравляя всех счастливых родителей. Первые тройняшки 2020 года родились в январе в Тарту, вторые — в мае в Таллинне. Все они оказались мальчиками.

В июне в Таллинне родилось 388 детей, в Харьюмаа — 191, на Хийумаа — 9, в Ида-Вирумаа — 87, Йыгевамаа — 27, Ярвамаа — 29, Ляэнемаа — 19, Ляэне-Вмрумаа — 46, Пылвамаа — 23, Пярнумаа — 79, Рапламаа — 31, на Сааремаа — 27, в Тартумаа — 155, Валгамаа — 25, Вильяндимаа — 47 и в Вырумаа — 28 детей. В июне самыми популярными именами для девочек были Элли, Мария и София (по 8), Оливия (7), Лооре и Миртель (по 6). Мальчиков чаще всего называли такими именами, как Оскар (14), Якоб (8), Артур, Хенри, Керон, Лукас и Робин (по 7).

В прошлом месяце было зарегистрировано 480 браков, в том числе 62 — нотариусами, и 37 — священниками. Расторгнуто 200 браков, из них 38 — нотариусами. В июне зарегистрировано 1178 смертей.

Новые имена или фамилии присвоены 139 жителям: 37 сменили имя, 96 — фамилию, а 6 — и имя, и фамилию. Среди них — 92 женщины и 47 мужчин.

В июне прошлого года было зарегистрировано 1155 рождений, 1151 смерть, 644 браков, 194 развода, а новые имена или фамилии присвоены 97 жителям.