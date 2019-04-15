В июне Эстонию посетит королева Дании Маргрете II

Визит королевы посвящен и 100-летию Эстонской республики, которое активно праздновалось в прошлом году, передает rus.err.ee.

Королева Маргете II прибудет в Эстонию на королевской яхте "Даннеброг", встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, откроет в Кадриоргском художественном музее выставку "Даннеброг — упавший с неба флаг. Золотой период датского искусства" и новый розовый сад в Старом городе.

Президент даст тожественный ужин в честь королевы, а ее визит завершится 16 июня службой в Домском соборе.