В июле вступило в силу свыше 25 правовых актов. Краткий обзор важнейших из них

Срок давности для требований, проистекающих из противоправного причинения ущерба, и требований, присужденных на основании гражданского иска, предъявленного в рамках уголовного производства, продлевается с нынешних десяти лет до двадцати лет. Более продолжительный срок давности применяется, например, к требованиям, проистекающим из ответственности производителя, собственника строения или вещи, представляющих опасность. Целью изменения является укрепление прав кредиторов.

Продленный срок давности применяется к вступившим в силу 1 июля 2019 года судебным решениям, требованиям, проистекающим из судебного соглашения или иного исполнительного документа.

Срок давности, применяемый к прочим гражданско-правовым требованиям, например, к требованию оплаты покупной цены, проистекающей из договора продажи, или требованию, проистекающему из договора займа, по-прежнему составляет десять лет.

Дополнительная информация:

Закон об общей части Гражданского кодекса

Получить перечень объединений, имеющих льготы по подоходному налогу, можно будет быстрее

В начале июля вступили в силу изменения закона о подоходном налоге, согласно которым обновляются принципы составления перечня имеющих льготы по подоходному налогу недоходных объединений, целевых учреждений и религиозных объединений. В дальнейшем налоговый управляющий будет обновлять перечень имеющих льготы по подоходному налогу объединений 1-го числа каждого календарного месяца. В настоящее время список имеющих льготы по подоходному налогу объединений обновляется два раза в год.

Дополнительная информация:

Закон о подоходном налоге

Вступают в силу новые ограничения для сигарет и э-сигарет

С 1 июля начал действовать запрет на выставление табачных изделий и связанных с ними продуктов на всеобщее обозрение, а также запрет на демонстрацию товарных знаков в местах продаж розничной торговли. Помимо этого вступает в силу требование, согласно которому жидкость в электронных сигаретах не может содержать никаких вкусовых и ароматических добавок, за исключением вкуса и запаха табака. С июля запрещены также интернет-продажи табачных изделий и связанных с табачными изделиями продуктов в пределах Эстонии. Это означает, что в дальнейшем не разрешается покупать в интернет-магазинах сигареты или э-сигареты и жидкости для них.

Дополнительная информация:

Закон о табаке

Более не нужно представлять декларацию TSD ”с нулями”

1 июня вступило в силу изменение закона о подоходном налоге, в соответствии с которым коммерческое объединение, являющееся обязанным по налогу с оборота, не должно представлять налоговую декларацию TSD, если у коммерческого объединения не было выплат.

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Закон о подоходном налоге