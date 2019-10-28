В использовании Mobiil-ID вновь сбои. Применит ли PPA санкции?

Согласно пресс-релизу, получение услуги было нарушено в промежутке с 08:44 до 09:16. Точную причину сбоя еще выясняют. По словам представителей фирмы, сбой не коснулся использования Smart-ID и ID-карт. Предприятие приносит извинения всем пользователям Mobiil-ID.

За последний год это не первый сбой. Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Департамент государственной инфосистемы (RIA) в мае этого года сообщали, что начали надзорное производство, целью которого является выяснить, почему подобные случаи участились и как их можно избежать. "Помимо расследования RIA, PPA взвешивает возможность применения предусмотренных договором санкций", — сообщила тогда представитель PPA Кайя Кирх.

По нынешнему случаю Кирх сказала, что надзорное производство возбуждать не будут. "Это компетенция RIA", — пояснила Кирх.

Несмотря на это, в конфиденциальном договоре между PPA и SK ID Solutions предусмотрено право применения санкций в случае ненадлежащего исполнения договора. Но они не применяются автоматически. По словам Кирх, каждый случай рассматривается отдельно — после сбоя PPA запрашивает у предприятия объяснения о причинах и принимаемых профилактических мерах.

Как сказала представитель PPA, ни одно из проведенных расследований не дало причин для применения санкций. Так как в этом случае расследования не инициируют, то и о санкциях говорить не приходится.