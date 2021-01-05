В Ируском попечительском доме выявлен коронавирус
Тест на коронавирус 13 клиентов и пяти работников Ируского попечительского дома оказался положительным. В учреждении проводится всеобщее тестирование.
Тест на коронавирус 13 клиентов и пяти работников Ируского попечительского дома оказался положительным. В учреждении проводится всеобщее тестирование.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, Ируский попечительский дом находится в постоянном контакте с Департаментом здоровья и все клиенты, а также работники таллиннского учреждения будут протестированы.
”Сдавшие положительный тест на коронавирус клиенты дома попечения находятся под круглосуточным наблюдением и обеспечены постоянным сестринским уходом. Родственники всех клиентов с положительным тестом оповещены, — отметила Бешкина. — Поскольку город готовился к подобной ситуации, в каждом муниципальном учреждении есть кризисный план. Ируский попечительский дом действует в соответствии со своим планом. Ранее в попечительском доме были ограничены контакты между отделениями, посещения клиентов были запрещены, что помогло держать ситуацию под контролем. В данный момент все отделения изолированы, контактов между ними нет, средствами индивидуальной защиты клиенты и сотрудники обеспечены”.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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