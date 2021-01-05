В Ируском попечительском доме выявлен коронавирус

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, отвечающей в Таллинне за социальную сферу, Ируский попечительский дом находится в постоянном контакте с Департаментом здоровья и все клиенты, а также работники таллиннского учреждения будут протестированы.

”Сдавшие положительный тест на коронавирус клиенты дома попечения находятся под круглосуточным наблюдением и обеспечены постоянным сестринским уходом. Родственники всех клиентов с положительным тестом оповещены, — отметила Бешкина. — Поскольку город готовился к подобной ситуации, в каждом муниципальном учреждении есть кризисный план. Ируский попечительский дом действует в соответствии со своим планом. Ранее в попечительском доме были ограничены контакты между отделениями, посещения клиентов были запрещены, что помогло держать ситуацию под контролем. В данный момент все отделения изолированы, контактов между ними нет, средствами индивидуальной защиты клиенты и сотрудники обеспечены”.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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