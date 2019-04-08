В Интернете все есть, дорого, долго: Зачем ходить на TEDxLasnamäe? Отвечают организатор, посетитель и педагог

Но, скорее всего, это зависит от человека. Например, владелец музея компьютерных игр LVLup Андрейс Русиновскис проговорил весь день, и к концу конференции у него уже сел голос. ”Рад, что есть такие форумы. Встретил много возможных партнеров. Русскоязычная община может собираться и вместе творить новое — это классно”, — сказал он. Студентке ТТУ Виктории Инкатовой понравилась атмосфера. ”Хорошая возможность познакомиться с людьми. Много мотивации развиваться”, — добавила она.

TEDxLasnamäe Foto: Александр Калошин

Комментарий разработчика инновационных образовательных программ для дистанционного обучения Натальи Китам:

"Есть много причин, почему живое присутствие важно. Во-первых, включается дополнительный канал восприятия телом — атмосфера, температура, genius loci — дух места. Во-вторых, есть возможность отреагировать — спросить спикера, пообщаться с теми, кто рядом, обсудить. В-третьих, на месте происходит невольное погружение, отсутствие отвлекающих моментов, не только рассеивающих внимание, но и просто выключения из процесса восприятия — ответить на письмо, заглянуть в Facebook, сделать себе бутерброд, зависнуть в телефонном разговоре.

Именно поэтому учиться дистанционно достаточно сложно — абсолютная свобода может привести (и часто так и происходит) к постоянному откладыванию на потом, в поисках идеальной ситуации. Любимый лозунг прокрастинатора: ”Лучше я сделаю это идеально никогда, чем кое-как сейчас”.

У меня, как человека мотивированного и умеющего ставить цели, до сих пор удачно получалось учиться только очень-очень нужным мне предметам, от которых зависела моя будущая карьера и мое благосостояние. Это создание мобильных приложений в Массачусетском Технологическом Институте (платформа EDx).

Также я прошла базовый курс ТРИЗ (теория решений изобретательских задач) по лекциям в Youtube, а буквально сегодня утром изучила структуру UX&UI дизайна на сommonlounge.com.

Это здорово и потрясающе, что такая возможность есть, я также люблю TEDx, конкретные спикеры и речи уникальны. Главное не угодить в ловушку собственных иллюзий и лени. А если вам это правда надо, и есть возможность пойти на место — идите, не прогадаете. Даже если разочаруетесь — это тоже ценный опыт".

TEDxLasnamäe Foto: Александр Калошин

Что говорит статистика?

Гипотеза о том, что сейчас люди не хотят выходить из дома, чтобы узнать что-то новое, так как в Интернете есть ”все” — неверна. Как передает Департамент статистики, в 2017 году в Эстонии был поставлен рекорд посещаемости киносеансов — свыше 3.5 миллионов раз. С посещением музеев в такая же ситуация — в 2017 году на 50 000 раз больше, чем в 2016 году.

Спрос действительно есть. На него реагирует и команда TEDxLasnamäe. Как сказал Шнитко, они задумываются о том, чтобы делать конференцию чаще, но с меньшим количеством гостей и на несколько часов, так называемый TED Salon. ”Возможно, мы придем к этому в ближайшее время”, — рассказал о планах Илья.

Личное мнение

В 2019 году состоялась 6-я конференция. Упаковка мероприятия — на высшем уровне. Все продумано: у организаторов рации для быстрого реагирования, еда вкусная и разнообразная, место стильное. Зачинщики стараются, ничего при этом не зарабатывая. Это круто.

Один из минусов — спикеры и их речи. Не секрет, в Эстонии сложно найти специалистов, которые хорошо говорят на русском языке. Одними зарубежными гостями не обойтись. Поэтому организаторы выкручиваются, как могут. Иногда получается: вода, скованность, невнятность.

Что делать? Количество выступлений нужно сокращать. Тем более к концу уже четверть стульев были свободными. Возможно, нужно действительно воспользоваться тем, что в одном зале собралось так много "перспективных русских". Провести дискуссию, нетворкинг, самим познакомить соседей. Но, это уже не TEDx. Все-таки у конференции есть четкие правила. Одно из них — нельзя выступать политикам.

И если организаторы не хотят скатиться с "собрания русской интеллигенции", до "встречи школьников и студентов", нужно что-то придумывать. А точнее, как сказал журналист Юрий Дудь, а затем в субботу повторил спикер TED Максим Киричко: "делать новое — тяжело и страшно; но делать новое — необходимо".