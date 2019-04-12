В интернете держите ухо востро! Китайская разведка пытается завербовать наивных эстоноземельцев

Ежегодник КаПо в этом году обращает внимания, что не только российская разведка вербует наивных эстоноземельцев, но и со стороны китайских спецслужб наблюдаются попытки вербовки. Китайская разведка все чаще пытается завербовать жителей Эстонии через интернет.

В ежегоднике описывается, как китайские агенты пытаются подобраться к эстонским госслужащим и специалистам в онлайн-среде, предлагая хорошо оплачиваемые рабочие места и оплаченные зарубежные поездки.

Действующие в Китае фирмы на самом деле не заинтересованы в том, чтобы платить тысячи евро лишь за обзор одного находящегося в открытом доступе источника. Согласно данным КаПо, за такими предложениями стоят китайские спецслужбы, и составление кажущихся безобидными анализов и резюме может привести к более тесному сотрудничеству, где от человека уже желают или требуют разглашения государственной тайны или другой конфиденциальной информации.

В опубликованном в марте рапорте Департамента внешней разведки также упоминалось растущее влияние Китая. Рапорт предупреждал о том, что пропаганда, поддерживающая политику и экономику Китая, становится все активнее. Китайцы ищут контакты с чиновниками и политиками других стран, чтобы усилить свое влияние на них — подобные контакты могут потом перерасти в попытки вербовки.

С приходом к власти президента Си Цзиньпина в Китае возрос интерес к влиянию на лиц, формирующих политику других стран. Китай активно усиливает пропаганду на Западе через медиаканалы, которыми владеет, чтобы повлиять на общественное мнение.