В игровой комнате был ребенок с ветрянкой. Насколько это опасно?

"Они нам ответили, что забыли. Хотя по их правилам нельзя пускать внутрь детей в больном состоянии. Взяли номер директора и связались с ним. Директор нам сказал что сотрудники спрашивали о болезни. Но зачем врать, работники сами лично сказали, что не спрашивали. Она начала говорить, что сотрудники не врачи, но я думаю, что сотрудники обязаны смотреть, как выглядит ребенок, и в случае подозрений спросить про болезнь. Чтобы избежать заражения других детей", — рассказывает читатель.

"Мы, возможно, отреагировали бы спокойней, если бы не был запланирован отпуск. И если ребенок заразится ветрянкой, то у нас срывается долгожданный отпуск, и мы никуда не летим. Кто будет компенсировать срыв поездки нам из-за халатности рабочих?", — жалуется он

"Директор нам сказала, что не будет компенсировать, мол хотите в суд подавайте. Но кто в случае болезни должен компенсировать нам срыв путешествия? Что мы можем сделать в такой ситуации?", — вопрошает читатель.

"Заболеть можно в любом общественном месте"



Руководитель по обслуживанию игровых центров Марве Тепнер подчеркивает, что ребенок может заразиться любой болезнью в любом общественном месте перед поездкой, поэтому при планировании рейса родителям стоит задуматься о страховании путешествия на случай, если оно по какой-то причине сорвется.

"Обвинять в такой ситуации игровой центр и требовать компенсацию суммы поездки — неуместно и практически невозможно. Игровой центр не может брать ответственность и обязанность за компенсацию рейса, потому что это не возможно доказать (из-за возможности заболеть где угодно)", — объясняет она.

По ее словам, сотрудники игровой комнаты прошли курсы первой помощи и знакомы с внутренними правилами, о которых они уведомляют и родителей детей. В случае возможных симптомов болезни они просят у родителей дополнительные разъяснения и при необходимости просят ребенка покинуть игровую комнату. Тепнер отмечает, что под шапками, шарфами и верхней одеждой детей ветрянку можно и не заметить.

"При этом мы доверяем словам родителей о состоянии здоровья детей и верим, что ни один родитель, особенно переболевший ветрянкой, не создаст для других детей или работников центра опасную ситуацию, при которой они бы заразились и заболели", — отмечает она.

Тепнер признает, что все же встречаются родители, которые врут о состоянии здоровья своих детей, но в случае с ветрянкой можно быть более чем уверенным в том, что родитель ребенка осознает всевозможные риски и приводит своего ребенка в игровую комнату только тогда, когда ребенок уже переболел. Так и было в данном случае, подчеркивает она.

"На тему этого случая мы общались с обоими сторонами. Родители переболевшего ветрянкой ребенка подтвердили, что у них на время посещения игровой комнаты уже было разрешение врача для похода в детский сад", — добавила Тепнер.

"Желаем этой семье прекрасной поездки и хотим сообщить, что по возвращению на кассе в игровой центре Seiklusmaa из ждет небольшой подарок", — сказала она в заключение.

Когда больного ветрянкой можно выпускать из карантина?



Действительно ли наступает период, когда ребенок или человек еще имеет следы ветрянки, но уже не является заразным и может находиться в общественном месте без опасности для других? Рассказывает семейная медсестра Виктория Гапоненко:

Ветряная оспа или ”ветрянка” — это острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи. Эта инфекция отличается своей заразностью, ее распространение происходит словно со скоростью ветра, отсюда и название ”ветряная оспа”. В детском возрасте заболевание ветрянкой, как правило протекает легко, во взрослом возрасте — намного тяжелее. Особенно опасна ветрянка в период беременности, так как может вызвать у плода патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода. К счастью среди переболевших лиц случаи повторного заражения ветряной оспой крайне редки.

Единственным источником инфекции является больной человек. Больные становятся заразными в конце инкубационного периода еще до появления сыпи и до пятого дня с момента появления последнего элемента сыпи. Инкубационный период после заражения ветрянкой длится от 10 до 21 дня. Заболевание обычно начинается с подъема температуры до 38,5 — 39 градусов, могут присутствовать симптомы ОРЗ, с подъемом температуры появляется сыпь, которая сначала имеет вид красных пятнышек, которые в течение нескольких часов превращаются в пузырьки. Через 1-2 дня на месте сыпи остается корочка. Пузырьки обычно появляются на коже лица, волосистой части головы, спине, животе, груди, плечах, бедрах. Но бывают случаи, когда появляются только единичные элементы или даже сыпь отсутствует. Обычно выздоровление наступает на 10 день с момента появления сыпи.

Профилактика заболевания ветряной оспой заключается в изоляции больного с последующим проветриванием и влажной уборке помещения с целью предотвращения распространения инфекции. По рекомендации нашего Департамента здоровья посещать детские учреждения ребенок может по прошествии пяти дней с появления сыпи, то есть в этот момент он уже не заразен, при этом на его коже еще могут оставаться рубцы и пятна.