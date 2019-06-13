13.06.2019, 20:31

В игровой комнате был ребенок с ветрянкой. Насколько это опасно?

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отвечают игровая комната, врач и юрист
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 14
Tuulerõuged
TuulerõugedFOTO: Marko Mumm

Читатель Delfi поделился неприятной ситуацией: он привел ребенка в игровую комнату, а потом увидел, что там играл ребенок с ветрянкой. Так как его ребенок никогда не болел ветрянкой, а в скором времени семья должна была уехать в отпуск, то его не на шутку встревожил инцидент. Читатель вопрошает, как сотрудники фирмы могли такое допустить, и может ли он в случае худшего исхода получить компенсацию?

Владимир пишет, что 2 июня была пасмурная погода, и их семья решила пойти в обновленную после ремонта игровую комнату Seiklusmaa, котороя находится в торговом центре Rocca al Mare на втором этаже.

Когда ребенок уже играл там на протяжении получаса, Владимир увидел, что в игровой комнате находится ребенок с признаками ветрянки. Это очень обеспокоило мужчину, так как его ребенок раньше не болел ветрянкой и может заразиться. Кроме того, у семьи через две недели была запланирована поездка в Грецию, которая теперь могла сорваться, если ребенок заразится.

Владимир поинтересовался у отца ребенка с признаками ветрянки о здоровье чада, и тот подтвердил, что ребенок действительно болеет ветрянкой. Владимир тут же решили увести ребенка из игровой комнаты. Он также спросил у сотрудников игровой комнаты, почему они пустили туда больного ветряной оспой ребенка?

"Они нам ответили, что забыли. Хотя по их правилам нельзя пускать внутрь детей в больном состоянии. Взяли номер директора и связались с ним. Директор нам сказал что сотрудники спрашивали о болезни. Но зачем врать, работники сами лично сказали, что не спрашивали. Она начала говорить, что сотрудники не врачи, но я думаю, что сотрудники обязаны смотреть, как выглядит ребенок, и в случае подозрений спросить про болезнь. Чтобы избежать заражения других детей", — рассказывает читатель.

"Мы, возможно, отреагировали бы спокойней, если бы не был запланирован отпуск. И если ребенок заразится ветрянкой, то у нас срывается долгожданный отпуск, и мы никуда не летим. Кто будет компенсировать срыв поездки нам из-за халатности рабочих?", — жалуется он

"Директор нам сказала, что не будет компенсировать, мол хотите в суд подавайте. Но кто в случае болезни должен компенсировать нам срыв путешествия? Что мы можем сделать в такой ситуации?", — вопрошает читатель.

"Заболеть можно в любом общественном месте"


Руководитель по обслуживанию игровых центров Марве Тепнер подчеркивает, что ребенок может заразиться любой болезнью в любом общественном месте перед поездкой, поэтому при планировании рейса родителям стоит задуматься о страховании путешествия на случай, если оно по какой-то причине сорвется.

"Обвинять в такой ситуации игровой центр и требовать компенсацию суммы поездки — неуместно и практически невозможно. Игровой центр не может брать ответственность и обязанность за компенсацию рейса, потому что это не возможно доказать (из-за возможности заболеть где угодно)", — объясняет она.

По ее словам, сотрудники игровой комнаты прошли курсы первой помощи и знакомы с внутренними правилами, о которых они уведомляют и родителей детей. В случае возможных симптомов болезни они просят у родителей дополнительные разъяснения и при необходимости просят ребенка покинуть игровую комнату. Тепнер отмечает, что под шапками, шарфами и верхней одеждой детей ветрянку можно и не заметить.

"При этом мы доверяем словам родителей о состоянии здоровья детей и верим, что ни один родитель, особенно переболевший ветрянкой, не создаст для других детей или работников центра опасную ситуацию, при которой они бы заразились и заболели", — отмечает она.

Тепнер признает, что все же встречаются родители, которые врут о состоянии здоровья своих детей, но в случае с ветрянкой можно быть более чем уверенным в том, что родитель ребенка осознает всевозможные риски и приводит своего ребенка в игровую комнату только тогда, когда ребенок уже переболел. Так и было в данном случае, подчеркивает она.

"На тему этого случая мы общались с обоими сторонами. Родители переболевшего ветрянкой ребенка подтвердили, что у них на время посещения игровой комнаты уже было разрешение врача для похода в детский сад", — добавила Тепнер.

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"Желаем этой семье прекрасной поездки и хотим сообщить, что по возвращению на кассе в игровой центре Seiklusmaa из ждет небольшой подарок", — сказала она в заключение.

Когда больного ветрянкой можно выпускать из карантина?


Действительно ли наступает период, когда ребенок или человек еще имеет следы ветрянки, но уже не является заразным и может находиться в общественном месте без опасности для других? Рассказывает семейная медсестра Виктория Гапоненко:

Ветряная оспа или ”ветрянка” — это острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи. Эта инфекция отличается своей заразностью, ее распространение происходит словно со скоростью ветра, отсюда и название ”ветряная оспа”. В детском возрасте заболевание ветрянкой, как правило протекает легко, во взрослом возрасте — намного тяжелее. Особенно опасна ветрянка в период беременности, так как может вызвать у плода патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода. К счастью среди переболевших лиц случаи повторного заражения ветряной оспой крайне редки.

Единственным источником инфекции является больной человек. Больные становятся заразными в конце инкубационного периода еще до появления сыпи и до пятого дня с момента появления последнего элемента сыпи. Инкубационный период после заражения ветрянкой длится от 10 до 21 дня. Заболевание обычно начинается с подъема температуры до 38,5 — 39 градусов, могут присутствовать симптомы ОРЗ, с подъемом температуры появляется сыпь, которая сначала имеет вид красных пятнышек, которые в течение нескольких часов превращаются в пузырьки. Через 1-2 дня на месте сыпи остается корочка. Пузырьки обычно появляются на коже лица, волосистой части головы, спине, животе, груди, плечах, бедрах. Но бывают случаи, когда появляются только единичные элементы или даже сыпь отсутствует. Обычно выздоровление наступает на 10 день с момента появления сыпи.

Профилактика заболевания ветряной оспой заключается в изоляции больного с последующим проветриванием и влажной уборке помещения с целью предотвращения распространения инфекции. По рекомендации нашего Департамента здоровья посещать детские учреждения ребенок может по прошествии пяти дней с появления сыпи, то есть в этот момент он уже не заразен, при этом на его коже еще могут оставаться рубцы и пятна.

В настоящий момент имеется и вакцина для профилактики ветряной оспы VARILRIX. Вакцинация рекомендована людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, больным острым лейкозом, принимающим иммунодепрессанты или лучевую терапию лицам, а также пациентам, которым планируется провести трансплантацию органа.

Есть ли смысл требовать компенсацию в подобном случае?


Хорошо, с ветрянкой теперь все понятно. Но что делать, если после посещения игровой комнаты ваш ребенок действительно заболел? Стоит ли пытаться получить компенсацию, как интересуется читатель Delfi? рассказывает главный юрист A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

С правовой точки зрения ситуация достаточно сложная. В отношении норм по обеспечению защиты здоровья детей дошкольного возраста имеется два законодательных акта: ”Требования защиты здоровья мест дошкольных детских учреждений, зданий, помещений, обстановки, внутреннего климата и содержания в порядке” и ”Требования безопасности игрушек и порядок доказательства соответствия требованиям”. Однако, данные постановления напрямую не распространяются на игровые комнаты и задуманы для соблюдения детскими садами. Прямого закона, устанавливающего требования к деятельности игровых комнат, нет.

Предполагается, что игровые комнаты предлагают услуги развлечений и праздников, а значит в их отношении действует Закон о защите прав потребителя, положения которого лишь устанавливают общие требования для товаров и услуг. Например, статья 9 абзац 1 гласит, что товар или услуга должны, быть безопасны для жизни, здоровья и имущества потребителя, а также соответствовать ожиданиям потребителя.

Требовать ущерб в таком случае малоперспективно, так как многое сводится к тому, возможно ли будет доказать, был ли в конкретный момент контакт именно с заболевшим ребенком, был ли этот контакт в игровой комнате, было ли понятно, что ребенок болен, диагностировано ли его заболевание официально, имеется ли реальный ущерб и связан ли он напрямую именно с конкретной ситуацией либо вызван иными обстоятельствами и т.д.

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