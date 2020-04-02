02.04.2020, 15:19

В Идаской префектуре подтвержден первый случай коронавируса

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"Kõik puhuvad" reid Sõpruse sillal
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

В среду, 1 апреля, коронавирус был обнаружен у полицейского Идаской префектуры, который с 13 марта находился дома.

Так как полицейский, тест на вирус которого оказался позитивным, не посещал служебные помещения в Йыхви более двух недель, то необходимости дезинфицировать помещения или отправлять других сотрудников домой на данный момент нет.

„Хотя с того момента, с которого полицейских находился дома, прошло больше времени, чем 14-дневный инкубационный период вируса, мы выясним, с кем из коллег заболевший полицейский мог контактировать. Мы попросим их всех особенно внимательно следить за своим здоровьем и при малейшем симптоме болезни остаться дома", — сказал Идаский префект Тарво Крууп.

Всего на данный момент коронавирус диагностирован у семи служащих Департамента полиции и погранохраны.

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