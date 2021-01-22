В Ида-Вирумаа зафиксирован случай заболевания гриппом

Всего в этом сезоне в Эстонии были лабораторно подтверждены три случая гриппа: один случай заражения вирусом гриппа А и два — вирусом гриппа В.

В период с 11 по 17 января с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 2686 человек, из них около 20% —­ дети. Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Нарве, Тартумаа и Пярнумаа.