В Ида-Вирумаа зафиксирован случай заболевания гриппом

За прошлую неделю в Эстонии был подтвержден один случай гриппа - в Ида-Вирумаа (грипп В).
Всего в этом сезоне в Эстонии были лабораторно подтверждены три случая гриппа: один случай заражения вирусом гриппа А и два — вирусом гриппа В.
В период с 11 по 17 января с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 2686 человек, из них около 20% — дети. Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Нарве, Тартумаа и Пярнумаа.
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