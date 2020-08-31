В Ида-Вирумаа власти разыскивают посетителей трактира: есть риск заражения коронавирусом

"Уважаемые жители волости, просим быстрого реагирования. Тех, кто находился 21.08 в трактире "Сонда", просим дать о себе знать Департаменту здоровья", — говорится в сообщении управы.

В сообщении также указано контактное лицо и его данные.

Под наблюдением Восточного регионального отделения Департамента здоровья находятся более 700 человек, из них более 90 заболели. Всего региональное отделение наблюдает за четырьмя очагами, из которых с очагом шахты "Эстония" связано 54, с очагом Jõhvi Kelder — 15, с очагом шахты "Оямаа" — восемь и с так называемым "британским" очагом — шесть человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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