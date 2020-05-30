30.05.2020, 11:05

В Ида-Вирумаа у 4 человек диагностировали коронавирус. Всего за день выявили 6 ковидпозитивных


EST
Valga 3. piiripunkti piirivalve
Valga 3. piiripunkti piirivalveFoto: Argo Ingver

За последнюю ночь в Эстонии проанализировали 1034 теста на COVID-19, из них 6 оказались положительными.

По данным регистра, из 6 человек — 4 живут в Ида-Вирумаа, два остальных в Харьюмаа. В лечении нуждаются 26 человек, это на пять меньше, чем вчера. Всего от коронавируса в Эстонии погибло 67 человек.

Küsitlus #118543
Читайте также: