В Ида-Вирумаа у 4 человек диагностировали коронавирус. Всего за день выявили 6 ковидпозитивных

По данным регистра, из 6 человек — 4 живут в Ида-Вирумаа, два остальных в Харьюмаа. В лечении нуждаются 26 человек, это на пять меньше, чем вчера. Всего от коронавируса в Эстонии погибло 67 человек.

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