В Ида-Вирумаа у 4 человек диагностировали коронавирус. Всего за день выявили 6 ковидпозитивных

По данным Регистра народонаселения в четырех случаях это были жители Ида-Вирумаа. В двух случаях позитивными были тесты жителей Харьюмаа, из них у одного по данным Регистра народонаселения указано место жительства в Таллинне.

По состоянию на утро 30 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 26 пациенов, на искусственной вентиляции легких не находится ни один пациент. В течение суток из больниц было направлено домой пять человек. Из больниц на сегодняшний день выписано 334 человека, закончено 346 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 622 человека. Из них истории болезни 1257 человек закончены (77,5%), у 365 человек (22,5%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние сутки летальных исходов, связанных с коронавирусом не было, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано почти 83 тысячи первичных тестов, из них 1 865, т.е. 2,3 процента были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно найти на сайте www.koroonakaart.ee/ru.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.