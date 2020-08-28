В Ида-Вирумаа проводят масштабное исследование по распространению коронавируса в регионе

Сегодня ученые Тартуского университета начали в Ида-Вирумаа масштабное исследование с целью выяснить — остается ли региональное распространение вируса под контролем или в реальности заражение затронуло уже более широкий круг людей.
Для этого в течение следующей недели на тестирование на добровольной основе будет приглашено не менее 1500 совершеннолетних жителей Ида-Вирумаа.
Преподаватель медицинской этики Тартуского университета, бывший главврач Ида-Вируской центральной больницы доктор Айме Кейс в своем видеообращении объясняет, почему жителям уезда обязательно стоит откликнуться на приглашение ученых.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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