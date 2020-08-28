28.08.2020, 15:03

В Ида-Вирумаа проводят масштабное исследование по распространению коронавируса в регионе


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Foto on illustreeriv.Foto: Tanel Meos

Сегодня ученые Тартуского университета начали в Ида-Вирумаа масштабное исследование с целью выяснить — остается ли региональное распространение вируса под контролем или в реальности заражение затронуло уже более широкий круг людей.

Для этого в течение следующей недели на тестирование на добровольной основе будет приглашено не менее 1500 совершеннолетних жителей Ида-Вирумаа.

Преподаватель медицинской этики Тартуского университета, бывший главврач Ида-Вируской центральной больницы доктор Айме Кейс в своем видеообращении объясняет, почему жителям уезда обязательно стоит откликнуться на приглашение ученых.


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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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