В Ида-Вирумаа от коронавируса умерла пожилая женщина

По данным регистра народонаселения, все три положительных результата поступили в Ида-Вирумаа. В одном случае речь идет о заражении внутри очага шахты Estonia. В двух остальных случаях причина выясняется.

Сейчас с очагом бара Jõhvi Kelder связано 9 посетителей бара, двое из которых — работники шахты Estonia. Таким образом всего с данным очагом связано 15 человек, из них шестеро являются членами семьи и знакомыми тех, кто посещал бар.

По состоянию на утро 24 августа из-за коронавируса в Эстонии в стационарном лечении нуждается 11 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто.

К сожалению, за минувшие сутки в Ида-Вирумаа умерла находившая на больничном лечении 76-летняя женщина с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Всего коронавирус нового типа унес жизни 64 жителей Эстонии.

Коэффициент заболеваемости на настоящий момент составляет 8,0 на 100 000 жителей.

Всего в Эстонии было проведено около 141 000 первичных тестов, из которых 2275, то есть 1,6% показали положительный результат на вирус SARS-CoV-2 , вызывающий COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!