В Ида-Вирумаа человека шантажировали интимными фотографиями со старой флешки

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юусе сказал, что, хотя число случаев вымогательств в префектуре снизилось, злоумышленники продолжают шантажировать людей через интернет, угрожая публикацией деликатных данных, если требования преступников не будут выполнены.

”Во многих случаях мы имеем дело с внушением, когда у злоумышленника в действительности отсутствует компрометирующий жертву материал. В то же время бывают ситуации, когда по неосторожности или незнанию человека в распоряжение преступников попадают данные, публикация которых может существенно навредить его репутации. К счастью, таких случаев немного, тем не менее, нужно быть в этом смысле очень внимательными”, — прокомментировал руководитель криминального бюро.

Так, недавно Идаская префектура получила сообщение о том, что из-за оставленных на носителе информации данных человек стал жертвой вымогательства. По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, в чужие руки случайно попал флэш-накопитель с материалом интимного содержания.

”Лицо, получившее в свое распоряжение флэш-накопитель, установило личность владельца носителя данных и, угрожая публикацией материалов, стало вымогать у него деньги. Пострадавший обратился в полицию, и по факту случившегося было начато уголовное производство”, — описала ситуацию Христофорова.

По словам прокурора, правоохранительные органы относятся к таким видам преступлений очень серьезно, и вымогательство строго наказывается в уголовном порядке.

”Данный случай получил свое разрешение позавчера в суде, когда в порядке согласительного производства вымогавшему деньги 38-летнему мужчине было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года с испытательным сроком два года и шесть месяцев”, — сказала Христофорова.

”Как правило, пострадавшие, получив письма с угрозами, действуют правильно — они сразу обращаются в полицию. Проблема заключается в том, что злоумышленники пользуются небрежностью людей в обращении с цифровыми данными. Все больше данных хранится в дигитальном виде, и защита их столь же важна, как и забота о материальном имуществе. Если человек уверен, что его данные защищены, ему не стоит опасаться вымогательства”, — сказал Райнет Юусе.