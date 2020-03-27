В Ида-Вирумаа арестовали двух мужчин. Их подозревают в домашнем насилии

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, хотя сейчас вызовов, связанных с применением насилия, не стало больше, ситуация, когда люди больше времени проводят в четырех стенах, может вызвать конфликты как в семье, так и между соседями.
„Если чьи-то жизнь или здоровье в опасности, полиция реагирует на вызов с полной серьезностью. Сейчас как никогда важно заботиться друг о друге и проявить чуткость", — сказала капитан полиции Татьяна Пресс. "Недоразумения между людьми нельзя разрешить насилием. Если кто-то подозревает, что в семье знакомого, друга или соседа может иметь место насилие в близких отношениях, сообщите, пожалуйста, об этом на номер 112".
Во время чрезвычайного положения для правоохранительных органов является приоритетом обеспечение общественного порядка и безопасность общества.
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