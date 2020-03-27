В Ида-Вирумаа арестовали двух мужчин. Их подозревают в домашнем насилии

Согласно подозрению, мужчина толкнул свою спутницу об дверь, а затем схватил ее обеими руками за горло и начал душить. Ранее подозреваемый уже наказывался в уголовном порядке за применение физического насилия.

Вчера по ходатайству прокуратуры суд взял сроком на два месяца под стражу 33-летнего мужчину. 24 марта полиция должна была вмешаться, когда получила сообщение о том, что в квартире дома на улице Выйду в Кивиыли мужчина бьет свою спутницу. В феврале этого года в отношении подозреваемого было прекращено уголовное производство в связи с примирением сторон. В качестве условия примирения было не использовать ни физического, ни психологического насилия в отношение своей спутницы жизни.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Натальи Фирсовой нельзя позволят использовать в отношении себя насилия. ”В условиях чрезвычайного положения люди изолированы от общества и вынуждены больше общаться со своими близкими. К сожалению, многие не умеют решать конфликтные ситуации без насилия. Насилию никогда нет оправдания”, — добавила прокурор Фирсова.