27.03.2020, 17:01

В Ида-Вирумаа арестовали двух мужчин. Их подозревают в домашнем насилии


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Politsei arreteerib naist
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

Сегодня, 27 марта по ходатайству прокуратура Вируский Уездный суд взял 34-летнего мужчину под стражу на один месяц. Вечером, 25 марта в квартире дома на улице Раху в Нарве 34-летний мужчина ударил свою 27-летнюю сожительницу. Полицейские незамедлительно среагировали и задержали его в качестве подозреваемого.

Согласно подозрению, мужчина толкнул свою спутницу об дверь, а затем схватил ее обеими руками за горло и начал душить. Ранее подозреваемый уже наказывался в уголовном порядке за применение физического насилия.

Вчера по ходатайству прокуратуры суд взял сроком на два месяца под стражу 33-летнего мужчину. 24 марта полиция должна была вмешаться, когда получила сообщение о том, что в квартире дома на улице Выйду в Кивиыли мужчина бьет свою спутницу. В феврале этого года в отношении подозреваемого было прекращено уголовное производство в связи с примирением сторон. В качестве условия примирения было не использовать ни физического, ни психологического насилия в отношение своей спутницы жизни.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Натальи Фирсовой нельзя позволят использовать в отношении себя насилия. ”В условиях чрезвычайного положения люди изолированы от общества и вынуждены больше общаться со своими близкими. К сожалению, многие не умеют решать конфликтные ситуации без насилия. Насилию никогда нет оправдания”, — добавила прокурор Фирсова.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, хотя сейчас вызовов, связанных с применением насилия, не стало больше, ситуация, когда люди больше времени проводят в четырех стенах, может вызвать конфликты как в семье, так и между соседями.

„Если чьи-то жизнь или здоровье в опасности, полиция реагирует на вызов с полной серьезностью. Сейчас как никогда важно заботиться друг о друге и проявить чуткость", — сказала капитан полиции Татьяна Пресс. "Недоразумения между людьми нельзя разрешить насилием. Если кто-то подозревает, что в семье знакомого, друга или соседа может иметь место насилие в близких отношениях, сообщите, пожалуйста, об этом на номер 112".

Во время чрезвычайного положения для правоохранительных органов является приоритетом обеспечение общественного порядка и безопасность общества.

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