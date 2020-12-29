В Ида-Таллиннской центральной больнице закончили первый этап вакцинации персонала. Проблем нет

В первую очередь прививку получили сотрудники, которые непосредственно работают с COVID-19-пациентами или связаны с тестированием.

По словам руководителя сестринской службы больницы Юлле Рохи, в течении трех дней никаких проблем со здоровьем или побочных явлений не проявилось.

Всем участникам первого этапа вакцинации через три недели будет сделана повторная прививка.

Медики напоминают, что действие прививки не начинается на следующий день. Несмотря на вакцинацию, необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.



Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!